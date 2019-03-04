معادلة الزمالك ضمن 6 أرقام من اكتساح الأهلي لبتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اكتسح الأهلي مضيفه بتروجيت برباعية نظيفة مساء الاثنين على إستاد بتروسبورت في الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وصعد حامل اللقب إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، ليلتصق بفارق نقطة وحيدة خلف الزمالك المتصدر بـ52 نقطة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي تحققت خلال المباراة:

- أكبر انتصار:

حقق الأهلي أكبر انتصار له في الدوري المصري خلال الموسم الجاري (2018-19)، إذ لم يسبق له تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة.

ويبقى الانتصار الأكبر للأهلي هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا بخماسية، بعدما اكتسح سيمبا التنزاني بنتيجة (5-0) في فبراير الماضي.

- اكتساح تاريخي:

لا يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام بتروجيت في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري من 22 مباراة.

حقق الأحمر 17 انتصارا مقابل خمس تعادلات، وسجل لاعبوه أمام بتروجيت 47 هدفا.

- رباعية رابعة:

باتت تلك الرباعية هي الرابعة للأهلي أمام بتروجيت في الدوري، وهو الانتصار الأكبر في تاريخ مواجاهت الفريقين بالمسابقة.

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وسبق للأهلي الفوز برباعية على بتروجيت في ثلاث مناسبات سابقة، أعوام 2006 و2008 و2014.

- الهدّاف مروان:

عاد مروان محسن لهز الشباك بعدما أحرز الهدف الثاني للأهلي أمام بتروجيت، إذ لم يسجل في الدوري منذ مباراة النجوم في 17 ديسمبر الجاري.

وبات هذا الهدف هو الخامس لمروان في الدوري خلال 11 مباراة، ليتصدر هدافي الأهلي بالمسابقة متقدما على النيجيري جونيور أجايي بفارق هدف.

الهدف هو السادس لصاحب الـ30 عامًا في جميع المسابقات، حيث سبق له تسجيل هدف أمام جيما أبا جيفار الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا.

- أقوى دفاع:

ظل الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في الدوري بعدما حافظ الفريق على نظافة شباكه للمباراة الـ12 بنسخة الموسم الجاري.

ولم يستقبل الأهلي سوى 15 هدفا هذا الموسم خلال 22 مباراة، ليبقى صاحب أقوى خط دفاع متفوقا على الزمالك الذي استقبل 18 هدفا في 21 لقاء.

- أكثر انتصارات:

فضلا عن الارتقاء لوصافة الدوري لأول مرة، تساوى الأهلي مع الزمالك لأول مرة في عدد الانتصارات، لكن يبقى للأبيض المتصدر مباراة إضافية.

وحقق الأهلي انتصاره التاسع تواليا والـ16 بشكل عام بالتساوي مع الزمالك كأكثر عدد من الانتصارات في الدوري، ويليهما بيراميدز بـ13 فوزًا.