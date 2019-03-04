مدرب الأهلي يعدد مكاسب فريقه أمام بتروجيت.. ويؤكد: لدينا خسائر أيضًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي أن فريقه حقق عدد من المكاسب خلال مواجهة بتروجيت التي أقيمت مساء اليوم، الأثنين، بالدوري المصري.

وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن دور الجهاز الفني للفريق وإدارة القلعة الحمراء يتوقف عند توفير المناخ الجيد للاعبين.

وقال مدرب الأهلي: "حققنا ثلاثة مكاسب أمام بتروجيت، أولهم هو الفوز وحصد الثلاث نقاط، إلى جانب الأداء المميز والجمالي من كل اللاعبين، بالإضافة لعودة رامي ربيعة".

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وأكمل: "لكن هناك خسائر أيضًا من المباراة، منها إصابة حمدي فتحي، وكذلك إيقاف كريم نيدفيد عن اللقاء المقبل أمام الزمالك بسبب تراكم البطاقات".

واختتم: "دور الجهاز الفني والإدارة يتوقف عند توفير المناخ الجيد للاعبين، وهم يقومون بكل شيء بعد ذلك، هذه الأجواء تحقق الأداء الجيد وتؤدي للانتصارات".

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على حساب بتروجيت بأربعة نظيفة، في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.