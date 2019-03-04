بنعطية: يوفنتوس سيتخطى أتلتيكو.. ورونالدو شخص استثنائي

أكد المغربي مهدي بنعطية، اليوم الإثنين، أن أتلتيكو مدريد يلعب كرة القدم قليلاً داخل الملعب، ويحاول فقط استغلال الأخطاء التي ترتكبها، وذلك في إشارة لمواجهة دوري الأبطال بين الفريقين، والتي حسم الفريق المدريدي مواجهة الذهاب فيها 2-0.

قال بنعطية في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية: “أتلتيكو منافس صعب للغاية، هو يلعب كرة القدم قليلاً داخل الملعب، ويحاول فقط استغلال أخطائك، هو فريق خطير للغاية في الكرات الثابتة، وهذا ما شاهدناه في مباراة الذهاب”.

وأضاف: “على تعويض خسارة الذهاب 0-2 على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والتأهل للدور الثمانية من مواجهة الإياب التي سيحتضنها ملعب أليانز ستاديوم 12 مارس (آذار) الجاري.

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وقال في هذا الصدد: “بالنظر للإمكانيات التي يمتلكها الفريق، أعتقد أنه قادر على تقديم مستوى أفضل بكثير من مباراة الذهاب، لاسيما مع تواجد لاعبين بحجم (البوسني ميراليم) بيانيتش، و(الأرجنتيني باولو) ديبالا، و(البرتغالي كريستيانو) رونالدو، كنت أتوقع أن يأخذ يوفنتوس المبادرة “.

وتابع المدافع الدولي: “يوفنتوس لم يمت بعد، ولديه الإمكانيات اللازمة للتأهل والوصول للنهائي”.

وأوضح: “عندما تشاهد رونالدو وهو يتدرب، ستدرك على الفور أنه بطل بما تحمله الكلمة من معنى. يعمل أكثر من أي لاعب، إنه ماكينة حرب لا تهدأ، وعلى المستوى الشخصي أيضاً هو ذكي للغاية، وشخص استثنائي، ومتواضع للغاية، كما أنه يمتلك دائماً طموح الفوز، ولهذا فهو الأفضل في العالم”.