مانوتشو يبدأ التفكير في مغادرة صفاقس

أثار الأسلوب الذي يتبعه المدير الفني الهولندي المخضرم “رود كرول” منذ الأسبوع الماضي مع المهاجم الإفواري “مانوتشو” تساؤلات وسائل الإعلام التونسية وجمهور عملاق صفاقس، بشأن مستقبل اللاعب القادم من الاتحاد السكندري المصري في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولم يوجه كرول الدعوة إلى مانوتشو للتواجد مع بعثة الفريق المتوجهة إلى بوركينا فاسو هذا الأسبوع، لمواجهة فريق ساليتاس بالجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل السلبي يوم أمس الأحد.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تشهد استبعاد مانوتشو من قائمة الصفاقسي التونسي (يوفنتوس العرب) حيث أُبعد عن مباراة تطاوين المنتهية بالتعادل الإيجابي 1/1 في الجولة الـ 15 من الدوري المحلي يوم 27 فبراير الماضي.

وفسر البعض أن استبعاد المهاجم صاحب الـ 28 عامًا لمباراتين متتاليتين جاء بسبب عجزه عن تسجيل أي هدف في الدوري التونسي للمحترفين منذ إلتحاقه بصفوف صفاقس من الاتحاد السكندري بالميركاتو الصيفي 2018.

وشارك مانوتشو في 8 مباريات بالدوري التونسي حتى الآن، كان آخرهم أمام البنزرتي يوم السابع من فبراير الماضي، لمدة 55 دقيقة فقط.

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صعوبات في صفاقس

تُعد الفترة الحالية هي الأصعب في المسيرة الاحترافية لـ (فابريس إليسي كواديو كواكو مانوتشو)، رغم التوقعات الكبيرة له بالمنافسة على لقب هداف الدوري من جانب جمهور صفاقس تونس، حيث سجل عدد هائل من الأهداف رفقة ناديه الأسبق “إنفونيت أف سي” الاستوني.

وقالت صحيفة الشروق التونسية في أحد أعدادها الصادرة هذا الأسبوع “عدم توجيه الدعوة إلى مانوتشو أمر مستغرب، وفرض العديد من علامات الاستفهام لدى أحباء ممثل صفاقس خاصة أن مانوتشو ليس مصابًا”.

وأوضحت الصحيفة “القانون يسمح باستخدام الصفاقسي لـ 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة، 3 لاعبين منهم يسمح بإشراكهم على أرض الملعب، لكن كرول لم يستدع مانوتشو لمباراة الكونفدرالية بعد مرور أيام من استبعاده أمام تطاوين في الدوري، علمًا بأن كرول هو مَن أصر التعاقد مع اللاعب”.

مانوتشو أحرز 31 هدفًا في 32 مباراة بأول سنة له مع نادي إنفونيت الاستوني عام 2012، وفي العامين المواليين مع الفريق سجل 36 هدفًا في 63 مباراة.

وفي عام 2014 انتقل إلى الدوري الجزائري ليسجل 18 هدفًا مع ثلاثة أندية مختلفة بين عامي 2014 و2017، حتى انتقل للاتحاد السكندري المصري والذي سجل له 4 أهداف في 15 مباراة بالدوري المصري الممتاز.

وخلال اعارته مع نادي بني ياس الإماراتي من الاتحاد السكندري في النصف الثاني من الموسم الماضي استطاع مانوتشو تسجيل 11 هدفًا في 11 مباراة، ما دفع عملاق صفاقس تونس للتوقيع معه.