شاهد.. أحمد مرتضى يرد على مجدي عبد الغني

علق أحمد مرتضى منصور، على إحتفال مجدي عبد الغني نجم الاهلي السابق وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، بفوز الفريق الاحمر على بتروجت في الدوري الممتاز. وكان مجدي عبد الغني عضو مجلس إتحاد الكرة علق على فوز الاهلي برباعية على بتروجت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً "بالاربعة يا حبيبي بالاربعة". ورد عليه أحمد مرتضى متسائلاَ " مع احترامي هل يجوز ان يعلق كابتن مجدي على فوز الاهلي رغم انه يمثل اتحاد الكره الذي ينظم المسابقه".

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