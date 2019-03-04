ياسر ريان: الأهلي هو الأقرب لحصد الدوري هذا الموسم

يرى ياسر ريان الظهير الأيسر الأسبق للنادي الأهلي، أن الأحمر هو الأقرب للفوز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال ريان في تصريحاته لبرنامج في الاستاد: "كل المؤشرات تفيد باقتراب الأهلي من حصد لقب الدوري، فالبطولة

تحتاج إلى قدرة على الاستمرار على المنافسة حتى النهاية".

وواصل "الأهلي مازال لديه مباريات مؤجلة، الفوز بها سيمنحه دفعة قوية، وتعثر الزمالك يزيد الضغط على لاعبيه،

والفريق يعرف جيدا كيفية استغلال تعثر المنافس".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر والذي لعب مباراة أقل من الفريق الأحمر، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 30 مارس الجاري في مباراة القمة.