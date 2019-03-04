ياسر ريان: أرفض انضمام نجلي إلى الزمالك.. وهذا هو الموقف من بيراميدز

أكد ياسر ريان الظهير الأيسر الأسبق للنادي الأهلي، أنه لا يقبل انضمام نجله أحمد لاعب الجونة الحالي لنادي الزمالك في المستقبل، وأوضح موقفه من الانتقال إلى بيراميدز حال وصول عرض رسمي.

وقال ريان في تصريحات عبر اذاعة نجوم اف ام: "الأهلي لم يظلم نجلي أحمد خلال فترةو تواجده بين صفوفه، هو فقط عانى من

اللعب بالناشئين".

وواصل :" لم أكن أحبذ إعارته المواسم الماضية، أراه دائما مهاجما بالنادي الأهلي، ولذلك كنت أرفض خروجه للإعارة من قبل، ولكني فؤجئت بانضمامه للجونة، فقد أتم تعاقده بنفسه لأنه يحب لعب الكرة".

وأردف :"الاتحاد السكندري وسموحة وطلائع الجيش طلبوا ضم نجلي

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ولكنه فضل الانتقال إلى الجونة".

وواصل :"إذا قرر النادي الاهلي الاستغناء عن أحمد فلن أوافق أن ينتقل إلى صفوف الزمالك، فقد تربينا جميعا داخل جدران الأحمر والانضمام للمنافس مرفوض".

وعن إمكانية انضمامه لبيراميدز أشار"إذا وصل عرض إلى أحمد من بيراميدز، فمن الممكن أن تحدث نقاشات وتفكير في الأمر".

يذكر أن أحمد ياسر ريان انتقل من صفوف الأهلي إلى صفوف الجونة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.