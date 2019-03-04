نجم الأهلي السابق يتحدث عن رحيل التوأم عن القلعة الحمراء

تحدث ياسر ريان ظهير أيسر النادي الأهلي السابق، عن رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، عن الفريق الأحمر في الأزمة الشهيرة بعام 94.

وقال ريان في تصريحات إذاعية عبر برنامج في الاستاد

"حسام وإبراهيم كان يجب أن يستمروا في صفوف الأهلي، ولا يرحلان، ولكن هولمان المدير الفني للفريق وقتها، كان اتخذ قراره برحيلهما".

وواصل :"ثابت البطل كذلك أكد لصالح سليم وقتها، ان التوأم يقومون بالضغط على الأهلي من أجل الانضمام للزمالك، وهو ما جعل سليم يتخذ قراره النهائي برحيلهما".

واختتم : " كان هناك مايتردد حول نية الأهلي لتجديد تعاقدهما، هذا الأمر ليس له أساس من الصحة".