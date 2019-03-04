مقاولون 2002 يكتسح الحديد والصلب برباعية نظيفة

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2002 الفوز علي منافسه الحديد والصلب برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت على الملعب الفرعي بنادي المقاولون بالجبل الأخضر ضمن منافسات دوري القطاعات. أحرز اهداف المقاولون محمد مصطفى و مودة هدف وشحتة يوسف هدفين وشهدت المباراة حضور محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب. يقود المقاولون محمود العارف مديراً فنياً وحماده يوسف مدرباً عاماً واحمد السكرى مدرباً وايمن هريدى مدرباً لحراس المرمى وعلاء سعد ادارياً ومحمد عويس اصابات ملاعب، ومحمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة

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