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سيد عبد الحفيظ يشن هجوما حادا على اتحاد الكرة

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شن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي هجوماً حاداً على اتحاد الكرة بعد تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون بالدوري لمدة 24 ساعة لتقام يوم 14 مارس الجاري بدلاً من 13 مارس.

وقال عبد الحفيظ:" ولماذا لا يتعرض الزمالك

لنفس ما تعرض له الأهلي الذي لعب كل 72 ساعة لخوضه مباريات دوري أبطال أفريقيا.. (ساخراً) نعلم أن الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال".

وأضاف:" الغريب أن أحد الأشخاص

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يقول أن هناك شيزوفيرنيا لدينا من الحديث عن هذا الأمر ولكن البعض لا يرجع للتاريخ والأرقام فالأهلي واجه أكثر موسم مضغوط في تاريخه".

وأشار إلى أن الأهلي كان يمثل مصر أيضاً ولم يكن يذهب للساحل الشمالي بل كان يلعب في أفريقيا موضحاً أن الأهلي كان يلعب دوري أبطال أفريقيا.

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