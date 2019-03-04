شن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي هجوماً حاداً على اتحاد الكرة بعد تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون بالدوري لمدة 24 ساعة لتقام يوم 14 مارس الجاري بدلاً من 13 مارس.
وقال عبد الحفيظ:" ولماذا لا يتعرض الزمالكلنفس ما تعرض له الأهلي الذي لعب كل 72 ساعة لخوضه مباريات دوري أبطال أفريقيا.. (ساخراً) نعلم أن الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال".
وأضاف:" الغريب أن أحد الأشخاص
وأشار إلى أن الأهلي كان يمثل مصر أيضاً ولم يكن يذهب للساحل الشمالي بل كان يلعب في أفريقيا موضحاً أن الأهلي كان يلعب دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يشن هجوما حادا على اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.