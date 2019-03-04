رضوان يجتمع بالأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالمقاولون العرب

قام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب بالاجتماع بجميع الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب من أجل تحفيزهم ووضع خطة عمل للفترة المقبلة.
وفى بداية الاجتماع اثنى رضوان علي جميع المدربين بسبب نتائجهم الطيبة في المسابقات المختلفة واكد ان جميع الفرق تسير بخطى طيبة من خلال المنافسات فى الجمهورية ودورى المنطقة ودورى القطاعات.
وأضاف أنه من خلال مشاهدتهلجميع المباريات بان القطاع يمتلك اجهزة فنية عالية المستوى وايضا لاعبين على قدر كبير من الموهبة وسوف يكونوا نوة للفريق الاول خلال السنوات القادمة.
وأوضح رضوان بان هناك بعض السلبيات التى شاهدها على بعض الاجهزة خلال المباريات وهى العصبية الزائدة وقال انه لابد من ان يكون الجهاز الفني هو
وفى نهاية اللقاء اكد رضوان بان مجلس الادارة برئاسة السيد المهندس محسن صلاح والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة لايبخلوا من جهد وعطاء ودعم لقطاع الناشئين سواء مادياً أو خططياً.
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