بتروجت يعاقب لاعبيه مالياً بعد السقوط أمام الأهلي

قرر محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت معاقبة لاعبيه مالياًلعدم التزامهم بالتعليمات في مباراة
الأهلي اليوم الاثنين.
وخسر بتروجيت برباعية دون رد على يد الأهلي في الجولة 26 للدوري.
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