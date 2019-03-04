بتروجت يعاقب لاعبيه مالياً بعد السقوط أمام الأهلي

قرر محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت معاقبة لاعبيه مالياً لعدم التزامهم بالتعليمات في مباراة لعدم التزامهم بالتعليمات في مباراةالأهلي اليوم الاثنين. وخسر بتروجيت برباعية دون رد على يد الأهلي في الجولة 26 للدوري.

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