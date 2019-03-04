محمد عودة: بتروجت لعب مباراة سيئة .. والأهلي مليء بالنجوم

أكد محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجيت أنه حزين بسبب الأداء السيئ الذي قدمه الفريق أمام الأهلي والخسارة بنتيجة 4-0 في الجولة 26 للدوري موضحاً أن اللاعبين لم يلتزموا بتعليماته. 4-0 في الجولة 26 للدوري موضحاً أن اللاعبين لم يلتزموا بتعليماته. وأشار إلى أن الأهلي مليء بالنجوم وبقاء رمضان صبحي وحسين الشحات على مقاعد البدلاء لم يؤثر عليه موضحاً أن فريقه تأثر بالإجهاد الشديد الذي يعاني منه نتيجة توالي المباريات.

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