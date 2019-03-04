وعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بحصول صالح جمعة صانع الألعاب على الفرصة كاملة في الفترة القادمة سواء بديلاً لناصر ماهر أو بجواره.
وأكد أن الفريق مليء باللاعبين في نفس المركز موضحاً أن صالح ووليد سليمان سيكونان جاهزين للمباريات وسيحصلان على الفرصة مستقبلاً. وأشار إلى أن
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي: صالح جمعة سيحصل على فرصته وغياب نيدفيد مؤثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.