لاسارتي: صالح جمعة سيحصل على فرصته وغياب نيدفيد مؤثر

وعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بحصول صالح جمعة صانع الألعاب على الفرصة كاملة في الفترة القادمة سواء بديلاً لناصر ماهر أو بجواره.

وأكد أن الفريق مليء باللاعبين في نفس المركز موضحاً أن صالح ووليد سليمان سيكونان جاهزين للمباريات وسيحصلان على الفرصة مستقبلاً. وأشار إلى أن

غياب كريم نيدفيد لاعب الوسط عن مباراة الزمالك يوم 30 مارس الجاري بالدوري أمر مؤثر موضحاً أنه لا يفكر حالياً في أي أمور خارج لقاء فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.