اونلاين | ٌMadrid today مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

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مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

يواجه نادي أياكس امستردام الهولندي، مضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء في العاشرة مساءً على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة :-

مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ريجولين.

خط الوسط : مودريتش - كروس - كاسيميرو - فينسيوس.

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما.

مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

بينما من المتوقع أن يبدأ فريق أياكس بتشكيلة مكونة من عناصر شباب كالتالي :-

مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

حراسة المرمى : اونانا.

خط الدفاع : كريستينسين - دي ليخت - بليند - تاجليافيكو.

خط الوسط : لاسي - دي يونج - حكيم زياش - فان دا بيك.

خط الهجوم : تاديتش - هونتلر.

مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

ويعد تاديتش من أبرز اللاعبين في فريق اياكس، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي انضم للفريق الهولندي في بداية الموسم الحالي من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

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مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

ورحل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في بداية الموسم الحالي، منتقلا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، مما أثر على أداء الملكي في هذا الموسم، ولكن بدأ الملكي في استعادة مستواه المميز في الفترة الأخيرة.

مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

وسجّل بنزيما ثلاثة اهداف في ستة مباريات بدوري أبطال أوروبا أوروبا هذا الموسم، والفرنسي سيريد ان يكسر الرقم القياسي له بسبعة اهداف في موسم 2011/12

مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس مساء الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إليكم معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة التي تأتيكم مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS.

مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

مباراة ريال مدريد وأياكس مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس على الانترنت

معلومات البث المباشر

مواجهة شالكه ومانشستر سيتي تأتيكم في مساء الأربعاء 5 أذار/مارس 2019.

• المباراة ستكون مذاعة باللغة العربية على beIN SPORTS HD1 وبالإنكليزية على beIN SPORTS HD11.

• ريال مدريد وأياكس مواجهة ستكون مصحوبة بتعليق الزميلين علي محمد علي وخالد الحدي.

• البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس سيكون متاحاً على الإنترنت من خلال beIN CONNECT.

تابعوا البث المباشر للقاء ريال مدريد واياكس قبل انطلاق المواجهة بقليل..