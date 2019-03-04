اونلاين | Alhilal.. بث مباشر مباراة (الهلال والعين) 5-3-2019 في دوري أبطال آسيا .. Al Ain

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Alhilal.. بث مباشر مباراة (الهلال والعين) 5-3-2019 في دوري أبطال آسيا .. Al Ain والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق كرة القدم نقدم لكم بثًا مباشرًا لمباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويدخل العين الإماراتي اليوم وهو عينة علي الفوز والخرج ثلاث نقاط لطموحة في الزحف حول الوصول للنهائي وتحقيق البطولة للعام الجاري والتي بعدت عنه اكتر من 15 عام ، و في المقابل يدخل الهلال السعودي لمحاولة السعي وراء المشاركة في البطولة بعد أن وصل مرتين الي النهائي وكان أخرهم في عام 2017.

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تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والعين في تمام الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:20 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الهلال والعين مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الهلال والعين مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.