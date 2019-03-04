اونلاين | ALAHLI.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد القطري الثلاثاء 5 مارس في دوري أبطال آسيا AlSadd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ALAHLI.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد القطري الثلاثاء 5 مارس في دوري أبطال آسيا AlSadd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعونا في خدمة البث المباشر والحي، حيث نقجم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي السعودي والسد القطري، مساء اليوم، الثلاثاء 5 مارس، التي ستجمع الفريقين على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً بيرسيبوليس الإيراني مع ضيفه باختاكور الأوزبكي على ستاد آزادي في طهران.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 12 آذار/مارس الجاري، حيث يلتقي السد مع بيرسيبوليس في الدوحة، وباختاكور مع الأهلي في طشقند.

ويطمح الأهلي في تكرار أبرز إنجاز قاري في مسيرته عندما بلغ المباراة النهائية عام 2012، وهو يخوض المشاركة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة بعدما حصل على المركز الثاني في الدوري السعودي العام الماضي.

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وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في جدة انتهت بالتعادل 2-2 في إياب دور الـ16 العام الماضي، ليتأهل السد إلى ربع النهائي بعد فوزه 2-1 في الدوحة.

ويحتل الأهلي حالياً المركز الخامس في الدوري السعودي، وهو يدخل هذه المباراة بعد تعادله مع الاتحاد 1-1 يوم الجمعة، حيث سجل عمر السوما هداف الفريق هدفاً رائعاً في تلك المباراة.

في المقابل كان السد آخر فريق من غرب آسيا يتوج بلقب البطولة، وقد بلغ الدور قبل النهائي العام الماضي قبل أن يخسر بصعوبة أمام بيرسيبوليس الإيراني بواقع 1-2 في مجموع المباراتين.

ويقدم السد مستويات قوية في الدوري القطري هذا الموسم، حيث يتربع على الصدارة بفارق 4 نقاط أمام الدحيل الثاني، وقد فاز الأسبوع الماضي على نادي قطر 8-1 ليحصد الفوز العاشر على التوالي.

ويشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.