اونلاين | beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة العين الإماراتي والهلال الإماراتي 5 مارس دوري أبطال آسيا KORA LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة العين الإماراتي والهلال الإماراتي 5 مارس دوري أبطال آسيا KORA LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم خدة البث المباشر لمشاهدة المباراة المرتقبة بين العين الإماراتي والهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد "هزاع بن زايد" في مدينة العين، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً الدحيل القطري مع ضيفه الاستقلال الإيراني على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 12 آذار/مارس الجاري، حيث يلتقي الهلال مع الدحيل في الرياض، والاستقلال مع العين في طهران.

وتشهد المباراة عودة زوران ماميتش المدرب السابق للعين إلى الإمارات، حيث سيقود فريق الهلال بعدما كان قاد العين إلى بلوغ نهائي كأس العالم للأندية 2018 خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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مقدمة مباراة

وكان الفريقين تقابلا في دور المجموعات العام الماضي حيث فاز العين 2-1 في العين وتعادلا 0-0 في الرياض، وتأهل العين آنذاك إلى دور الـ16.

ويشار إلى أن الهلال حصل على المركز الثاني في البطولة عام 2017 ولكنه خرج من الدور الأول العام الماضي، وهو يتصدر حالياً ترتيب الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه.

ويفتقد العين في هذه المباراة للبرازيلي كايو بسبب الإيقاف، ويغيب عن الهلال سالم الدوسري نتيجة الإيقاف أيضاً.

أشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.