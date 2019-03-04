اونلاين | Real Midrid.. بث مباشر مباراة (ريال مدريد وأياكس) الثلاثاء 5 مارس في دوري أبطال أوروبا KORA STAR

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حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد الإسباني استحضار الروح الانتصارية التي كانت موجودة لدى لاعبيه وذلك قبل مواجهة أياكس الهولندي غداً الثلاثاء.

وبدا سولاري واثقاً من تجاوز اختبار أياكس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وعانى ريال مدريد بعد تلقيه هزيمتين على التوالي من غريمه برشلونة في إياب نصف نهائي كاس إسبانيا 3-0 وفي الدوري 1-0 لكن سولاري حاول إعادة نجوم الفريق للمسار الصحيح قائلاً: "نحن نريد الفوز، الفريق يملك الشخصية وهم أبطال أوروبا".

وفيما يتعلق بشائعات الاهتمام بالتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو ليكون مدرب الملكي القادم أكّد سولاري أنّ الشائعات دائماً ما تدور بشأن ريال مدريد.

وأشار سولاري إلى جدول مباريات ريال مدريد المزدحم وتأثيره على الفريق في الفترة السابقة موضحاً أنّه يركز على فريقه فقط بعيداً عن تأجيل مباراة لأياكس في الدوري الهولندي من أجل أخذ وقت أكبر للراحة قبل مواجهتهم مع ريال.

وقدّم ريال مدريد أداءً متوسطاً أمام أياكس في لقاء الذهاب لكنه عاد منتصراً بهدفين مقابل هدف مما عزّز حظوظه في قطع بطاقة العبور إلى ربع نهائي أبطال أوروبا.

الخدمة الكبري للبث المباشر، حيث نقدم لكم مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي في بث مباشر وحصري، في المباراة التي ستجمع بينهم مساء اليوم، الثلاثاء 5-3-2019 في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.