رياضة | ياسر ريان: الأهلي لم يظلم نجلي.. والأحمر الأقرب للتتويج بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر ريان: الأهلي لم يظلم نجلي.. والأحمر الأقرب للتتويج بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ياسر ريان الظهير الأيسر الأسبق للنادي الأهلي، أنه لا يقبل انضمام نجله أحمد لاعب الجونة الحالي لنادي الزمالك في المستقبل.

وقال ريان في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام :" الأهلي لم يظلم نجلي، هو فقط عانى من اللعب بالناشئين".

وأضاف :" لم أكن أحبذ اعارته المواسم الماضية، آراه دائمًا مهاجم بالنادي الأهلي، ولذلك كنت أرفض خروجه للإعارة من قبل".

وتابع :" فؤجئت بانضمامه للجونة، أتم تعاقده بنفسه لأنه يحب لعب الكرة".

وأكد :" الاتحاد السكندري وسموحة وطلائع الجيش طلبوا ضم نجلي ولكنه فضل الجونة".

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واستكمل :" إذا استغنى الأهلي عن نجلي لن أوافق على انضمامه للزمالك، تربينا جميعا داخل جدران الاحمر والانضمام للزمالك مرفوض".

وعن إمكانية انضمامه لبيراميدز أكد :" إذا وصل له عرض، من الممكن أن يحدث مناقشات وتفكير في هذا الأمر".

وفي سياق أخر، يرى ياسر ريان أن الأهلي هو الأقرب لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

وأوضح ريان كل المؤشرات تفيد باقتراب الأهلي من حصد لقب الدوري، حيث أن بطولة الدوري تحتاج للنفس الطويل، والأهلي يتبقى له مباريات مؤجلة.

واختتم قائلًا :"تعثر الزمالك يزيد الضغط على لاعبيه، والأهلي يعرف جيدا استغلال ذلك".