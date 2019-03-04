رياضة | برشلونة يكافئ لاعبه بعد هدف الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يجهز مفاجأة لنجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال الفترة المقبلة.

وقد سجل راكيتيتش هدف فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يوم السبت الماضي ، وهو الهدف الذي جعل البارسا يؤمن صدارة الليجا بفارق 7 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد و12 نقطة عن صاحب المركز الثالث ريال مدريد.

وأوضح راديو كاتالونيا أن برشلونة سوف يحسن عقد راكيتيتش، حيث أخبره رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو أنه سيحصل على عقد جديد في الأيام المقبلة كمكافأة له نظرًا لما قدمه للفريق الكتالوني على مدار السنوات الأخيرة.

ويرى الصحفي ماركوس لوبيز أن راكيتيتش هو أحد أركان برشلونة الأساسية الآن وحتى عامين آخرين.

في حين تعجب الصحفي بصحيفة موندو ديبورتيفو فرانسيس أغيلار من جماهير برشلونة الذين صوتوا بنسبة 62% على بيع راكيتيتش في الصيف ، حيث قال أغيلار: لا أفهم مشجعي برشلونة ، 62% صوتوا ببيع راكيتيتش خلال إستطلاع آراء ببرنامج راديو كتالونيا ، يفترض هؤلاء أعضاء وعشاق لبرشلونة، يصوتون ببيع راكيتيتش رغم مباراته العظيمة في البرنابيو قبل أيام.