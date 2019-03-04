رياضة | شاهد.. هدف تريزيجيه القاتل في شباك طرابزون سبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. هدف تريزيجيه القاتل في شباك طرابزون سبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي قاسم باشا في خطف تعادل مثير من ضيفه طرابزون سبور بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد قاسم باشا، في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

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ويدين قاسم باشا بهذا التعادل إلى نجمه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه الذي سجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

ويحتل قاسم باشا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة، ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.