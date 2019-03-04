رياضة | تريزيجيه يخطف تعادلا مثيرا لقاسم باشا أمام طرابزون سبور في الدوري التركي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يخطف تعادلا مثيرا لقاسم باشا أمام طرابزون سبور في الدوري التركي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي قاسم باشا تعادلا مثيرا من ضيفه طرابزون سبور بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد قاسم باشا، في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

Advertisements

ويدين قاسم باشا بهذا التعادل إلى نجمه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه الذي سجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

ويحتل قاسم باشا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة، ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.