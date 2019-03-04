رياضة | طارق سليمان: أغلقنا ملف الدوري تحضيراً لإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان: أغلقنا ملف الدوري تحضيراً لإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على بتروجت بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سليمان عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على المكسب الهام للغاية بنتيجة كبيرة، وحظ أوفر للجهاز الفني لبتروجت الذي حقق نتائج مميزة في أخر المباريات"

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وأضاف "أبارك للجميع داخل النادي والفترة المقبلة هامة للغاية، وسنغلق ملف الدوري لأننا أمام مباراتين هامتين في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "الشناوي سليم وهو يشارك بشكل جيد في التدريبات، وأقدم له التهنئة على مستواه في مباراة اليوم مشيرا إلى أن النادي يملك مجموعة مميزة من حراس المرمى".

وواصل "الفريق الأول يضم 3 حراس أساسيين، كما أن هناك أحمد طارق ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد طارق ورمضان أبو الحطب حراس قطاع الشباب المليئ بالحراس المميزين وأتوقع لهم مستقبل رائع"