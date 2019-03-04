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رياضة | نيمار يفتح الطريق أمام ريال مدريد لضمه

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أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أنه يشعر بالسعادة في باريس، لكنه لم يستبعد فكرة الانتقال إلى نادٍ جديد في المستقبل.

وارتبط اسم ريال مدريد بالتوقيع مع نجم كبير لقيادة خط هجوم الفريق بعد رحيل النجم البرتغالي الكبير إلى يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

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وخسر ريال مدريد للمرة الثانية في أيام قليلة أمام بهدف نظيف مساء السبت الماضي في منافسات بطولة الدوري الاسباني.

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "ريال مدريد أحد أكبر الأندية على مستوى العالم وأي لاعب كرة قدم يريد اللعب هناك".

وتابع: "أنا سعيد للغاية في باريس، لكن لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، ولكني لن أقول أنني سوف ألعب في ريال مدريد، برشلونة يعتبر حلماً منذ الطفولة وحققته".

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