رياضة | عبد الحفيظ عن تأجيل لقاء الزمالك: "هل عاد الأبيض من إفريقيا والأهلي عاد من الساحل الشمالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ عن تأجيل لقاء الزمالك: "هل عاد الأبيض من إفريقيا والأهلي عاد من الساحل الشمالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على بتروجت بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد بتروسبورت.

وقال عبدالحفيظ عقب نهاية اللقاء: "الحمد لله على الفوز وحققنا فوزا مهما أمام بتروجت ونحترم محمد عودة مدرب الفريق البترولي الذي يقدم أداء جيد مع الفريق في الفترة الماضية".

وأضاف مدير الكرة: "سعيد بالطبع بالفوز برباعية على بتروجيت ولكني حزين على حصول كريم نيدفيد على الإنذار الثالث وغيابه عن مواجهة الزمالك وهنالك ألعاب أشبه بالملاكمة ولم تحتسب ولن أتحدث عن التحكيم".

وزاد: "نطالب دائما بالعدالة ولكن هل من العدل ان نخوض مباريات بفارق 48 في الموسم ويتم تأجيل مباريات أخري للمنافس وخضنا العديد من المباريات كان الفارق 48 ساعة فقط".

وتابع سيد عبدالحفيظ: "لماذا تم تأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة ، وأنا أعلم أن الكونفدرالية أقوي من دوري الأبطال ولكن هل من العدالة أن يستفيد المنافس من إجهادي ولا استفاد من اجهاده".

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واستطرد: "لا أعرف سبب تأجيل المباراة وهل عاد الزمالك من إفريقيا والأهلي عاد من الساحل الشمالي".

وأوضح عبدالحفيظ: "الأهلي خاض 6 مباريات بفارق 48 ساعة، وهناك واحد بيطلع يقول دائما عندي شيزوفرينيا ولكن انا معنديش واحسبها بالعقل وهات ورقه وقلم وشوف".

وشدد مدير الكرة في الأهلي: "هل دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مختلف عن الكونفدرالية، وسبق أن طلبنا تأجيل مباراة حرس الحدود ورفض اتحاد الكرة، ونحن لا نتجنا على أحد والأرقام والتواريخ لا تكذب".

وأتم سيد عبدالحفيظ: "وفي النهاية نتامل مع الواقع ولكني اتمني ان تكون هناك أسباب مقنعة لتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب".