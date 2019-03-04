رياضة | السكة يواصل استعداداته لمواجهة سيناء في للترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة يواصل استعداداته لمواجهة سيناء في للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق السكة الحديد تدريباته الجماعية عصر الثلاثاء، استعداداً لمواجهة فريق نجمة سيناء بالجولة الأولى من منافسات دورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني.

وكان فريق فريق السكة قد حقق فوزا ودياً بأربعة أهداف دون مقابل، على فريق قته أحد فرق القسم الرابع استعداداً للترقي، سجلهم محمد عارف توتى واحمد على صديق حسين "هدفين" .

ولعب فريق السكة مؤخراً أكثر من لقاء ودي، حيث تغلب على دكرنس 1/3 وتعادل مع مياة البحيره 1/1 .

ومن المقرر أن يستضيف فريق السكة الحديد نظيرة فريق نجمة سيناء في الثالثة من عصر السبت المقبل.