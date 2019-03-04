رياضة | أول تعليق من لاسارتي على عدم الاستعانة بـ"صالح جمعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من لاسارتي على عدم الاستعانة بـ"صالح جمعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز العريض على بتروجت بأربعة أهداف دون رد.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"سعيد للغاية بمستوى اللاعبين، وهذا الأمر من المفترض أن يحدث".

وأضاف "في بداية المباراة تعرضنا للضغط ، لكننا نجحنا في السيطرة على مجريات المباراة، ونجحنا في تحقيق نتيجة مميزة".

وواصل "قمنا بإجراء عدة تغييرات في اللقاء بإخراج علي معلول والدفع برامي ربيعة، كما دفعنا بوليد أزارو أيضا".

وأشار "هناك سلبية في اللقاء وهي حصول كريم نيدفيد على الكارت الأصفر الثالث وغيابه عن المباراة المقبلة أمام الزمالك، بجانب إصابة حمدي فتحي".

وأوضح "أمامنا مباراة هامة للغاية في إفريقيا وصعبة جدا، كما أن الفريق لديه سفر طويل".

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وأضاف: "الفوز في مباراة اليوم يمنحنا فرصة للاطمئنان على بعض اللاعبين، فأول مباراة لي كان الفريق به 14 لاعبا مصابا، وحاليا الوضع تغير".

واستطرد "سنعاني من غياب حمدي فتحي، بينما جيرالدو منحته فرصة المشاركة أساسيا لأنه ظهر بمستوى مميز في المباراة السابقة".

وزاد "جيرالدو مروان محسن حصلا على فرصة المشاركة ونجحا في استغلالها وظهرا بمستوى جيد للغاية".

وواصل "الحضور الجماهيري يؤثر بالإيجاب على الفريق ويمنح اللاعبين دافعا معنويا كبيرا".

وعن عدم الاستعانة بصالح جمعة أتم حديثه "صالح يشارك في التدريبات بشكل قوي، ومن الممكن أن نراه يشارك في الفترة المقبلة بدلا من ناصر ماهر".