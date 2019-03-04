رياضة | اتحاد جدة يسحق الريان القطري بالخمسة في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يسحق الريان القطري بالخمسة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلب نادي الاتحاد السعودي تأخره ليحقق الفوز على ضيفه الريان القطري بنتيجة كبيرة بلغت 5-1 يوم الاثنين على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الريان عبر هدف غونزالو فييرا في الدقيقة 23، قبل أن يرد الاتحاد بخماسية عن طريق فهد المولد (45 و78) وعبدالعزيز الرياني (46) وزياد الصحفي (48) وعبدالرحمن الغامدي (70 من ضربة جزاء).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً فوز لوكوموتيف الأوزبكي على ضيفه الوحدة الإماراتي 2-0 على ستاد لوكوموتيف في طشقند.

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وتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام لوكوموتيف، في حين بقي رصيد الوحدة والريان خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 11 آذار/مارس الجاري، حيث يلتقي الوحدة مع الاتحاد في أبو ظبي، والريان مع لوكومتيف في الدوحة.

ويشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.