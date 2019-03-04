رياضة | مدرب أياكس: راموس هو رئيس ريال مدريد!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أياكس: راموس هو رئيس ريال مدريد! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إريك تين هاج مدرب نادي أياكس أمستردام، عن المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي أياكس قد خسر مباراته الماضية أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في هولندا.

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وقال مدرب أياكس في تصريحات صحفية: "لقد شاهدنا الكلاسيكو ودرسنا نقاط قوة وضعف ريال مدريد، وظهرت تلك النقاط في أمستردام، راموس هو رئيس مدريد في الملعب والخط الخلفي غيابه، بالطبع، ليس مجرد خسارة تكتيكية يمكن ملاحظتها على العشب".

وتابع: "لكن عقليًا أيضًا غيابه هو استنزاف لمدريد، دون راموس لن يكونوا فريق أفضل، أتوقع أن يلعب الريال مثل مباراة الذهاب، في مراحل المباراة، سيكونون متراجعين وينتظرون أخطاء والعكس في وقت اخر سيحاولون الاستيلاء على العمق".

وأكمل: "لديهم الامل فقط في الأبطال من شأنها تغيير موقفهم في هذا الموسم لكن لاعبينا سيكونون طموحين وسوف يقاتلون للاستمرار في جميع المسابقات".