رياضة | سولاري يصدم صحفيا بعد السؤال عن عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يصدم صحفيا بعد السؤال عن عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، على أنباء تعاقد المرينجي مع مدرب جديد يقود الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال سولاري في تصريحات صحفية: "هل سيعود جوزيه مورينيو مرة أخرى لتدريب ريال مدريد؟ لا أعلم ولكن هذا الملكي دائماً يمتلك مرشحين وخيارات أكثر من جوليا روبرتس الممثلة الأمريكية".

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وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت عن ارتباط اسم جوزيه مورينيو بالتعاقد مع مورينيو لتدريب الفريق الأول بدلا من سانتياجو سولاري الذي يمر بنتائج سلبية مع الأبيض.

وخسر نادي ريال مدريد من برشلونة بهدف نظيف مساء السبت الماضي في الدوري الاسباني لتكون ثاني خسارة في فترة قليلة بعد الخسارة في كأس الملك بثلاثية نظيفة من البارسا.