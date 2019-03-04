رياضة | مدرب الأهلي يعدد مكاسب الفوز على بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يعدد مكاسب الفوز على بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب بتروجت بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف يوسف عقب نهاية اللقاء :"في كل مباراة الثلاث نقاط تكون مهمة جدا ، درسنا فريق بتروجت وهو محقق نتائج مميزة منذ تولي محمد عودة المهمة".

وتابع "دخلنا المباراة بقوة من البداية بعد ضربة ركنية رائعة لجونيور أجاي ثم هدف ثاني من مروان محسن والهدفين منحا الأهلي الثقة في الملعب".

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وواصل "هناك إيجابيات في اللقاء منها عودة أزارو ورامي ربيعة وإحراز مروان محسن ، كما أن الفترة المقبلة ستشهد عودة أحمد فتحي".

وأشار "الدوري لا يزال طويلا وأغلقنا ملف الدوري، وأمامنا مباراة صعبة للغاية أمام فيتا كلوب ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فهي مباراة هامة للغاية".

وواصل "كل مباراة لها ظروفها الخاصة والجهاز الفني يفكر فيها جيدا، وهذه الأمور تضعنا أمام فكر وشكل معين، فنقوم بتجهيز جميع اللاعبين".

وأتم "الفريق بدأ يستعيد عناصره فالفريق يخوض كثافة مباريات كبيرة للغاية ولا بد أن يملك الفريق ما لا يقل عن 22 لاعب للحفاظ على الأداء، ولا يوجد أي تفسير لماذا بدأنا بهذا اللاعب أو غيره ".