رياضة | مدرب بتروجيت: اللاعبون لم ينفذوا تعليماتي أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بتروجيت: اللاعبون لم ينفذوا تعليماتي أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت إن لاعبي فريقه لم ينفذوا التعليمات التي منحها لهم قبل مباراة الأهلي، وهو ما أدى لخسارة فريقه للقاء بأربعة أهداف نظيفة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"اللاعبون لم يسمعوا كلامي ولم ينفذوا التعليمات التي منحتها لهم قبل المباراة، كما أن الإجهاد ساهم في الخسارة".

وتابع "خضنا 4 مباريات خلال أسبوعين فقط وهو ما تسبب في إجهاد اللاعبين، واكتفيت في الفترة الأخيرة بالاستشفاء فقط".

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وواصل "توليت المهمة منذ شهر فقط ولم يكن هناك وقتا لكي أجري أي تغيير على التشكيل أو خوض أي مباريات وجية بسبب ضغط المباريات".

وأشار "الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، واللاعب الغائب يجد البديل الذي يعوضه".

وأتم حديثه "كنت متأكد أن يجري الأهلي تغييرات مميزة في الشوط الثاني كما أن التشكيل لم يكن به أي مفاجأة فهو فريق يلعب على الفوز باللقب".