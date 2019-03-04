رياضة | موندو ديبورتيفو تكشف وصلة سباب لاعب ريال مدريد لميسي وسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موندو ديبورتيفو تكشف وصلة سباب لاعب ريال مدريد لميسي وسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة إسبانية عن السباب الذي وجهه سيرجيو ريجيلون لاعب فريق ريال مدريد الإسباني إلى ليونيل ميسي ولويس سواريز نجمي فريق برشلونة في مشادة كلامية خلال كلاسيكو الجولة 26 من الليجا.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن سيرجيو ريجيلون شن هجوماً عنيفاً على ثنائي البارسا ، مشددة على أن لقطات الفيديو أظهرت مدافع الريال وهو ينعت سواريز بـ"الأرنب"، قائلاً: " لا تلمسني، لا تلمسني، أنت قبيح، أنت قبيح".

وأشارت إلى سباب مدافع الفريق الملكي إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة ، مؤكدة على أن ريجيلون نعت ميسي بـ"البرغوث"، خلال مشادة الثنائي قبل نهاية المباراة.

وخسر فريق الريال على ملعبه ووسط جمهوره أمام برشلونة، بهدف نظيف سجله إيفان راكيتيتش، ليواصل برشلونة تصدره لجدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الريال، بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة