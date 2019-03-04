رياضة | مدرب الأهلي: حصدنا مكاسب بالجملة في مباراة بتروجيت.. وإصابة فتحي خسارة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: حصدنا مكاسب بالجملة في مباراة بتروجيت.. وإصابة فتحي خسارة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أن مواجهة بتروجت كانت صعبة، لكن الفريق الأحمر نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف نظيفة وحصد 3 نقاط ثمينة.

وقال يوسف عقب نهاية المباراة :"فريق بتروجت قوي جدا ويشهد فترة مميزة في الفترة الأخيرة وحقق 3 مكاسب في أخر 5 مباريات ودرسنا الفريق جيدا ونجحنا في تسجيل هدف مبكر عن طريق جونيور أجايي".

وأضاف:"المباراة فيها العديد من المكاسب غير الأربع أهداف، منها عودة رامي ربيعة ووليد أزارو وتسجيل مروان محسن هدف".

Advertisements

وتابع:"هناك خسائر أيضا بإصابة حمدي فتحي، وحصول كريم نيدفيد على الإنذار الثالث وغيابه عن مواجهة الزمالك".

وواصل:"مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يوفر للجهاز الفني واللاعبين المناخ الجيد لتحقيق الفوز".

وأتم حديثه:" لا يزاال الدوري في الملعب والأهم لنا غلق صفحة بترويت والتركيز في مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا".