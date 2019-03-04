رياضة | مفاجأة.. جمهور مانشستر يونايتد يرفض التعاقد مع بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جمهور مانشستر يونايتد يرفض التعاقد مع بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى اقتراب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع الويلزي الدولي جاريث بيل بدايةً من الموسم المقبل، في صفقة يراها جمهور الأولد ترافورد غير مرضية لطموحاتهم.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد متأهب للتعاقد مع بيل لكن المشجعين يطالبون بنجم آخر ، توفيراً للمبالغ الضخمة التي ستضيع على أجر الويلزي.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أنصار اليونايتد يفضلون أن يضع ناديهم جهوده لتوقيع الجناح الموهوب جادون سانشو من بوروسيا دورتموند على أساس أنه "اختيار طويل الأمد".

ويعيش جاريث بيل فترة صعبة بقميص ريال مدريد هذا الموسم بسبب انخفاض مستواه وخروجه من حسابات سانتياجو سولاري في مباريات عدة. وخسر الريال من برشلونة بهدفي نظيف السبت الماضي في الدوري الاسباني.