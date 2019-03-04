انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يفاضل بين هؤلاء المدربين لخلافة سولاري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 10:17 مساءً - فقد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز ثقته بالمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بعد السقوط أمام الغريم التقليدي برشلونة مرتين في غضون 4 أيام، وفي مسابقتين مختلفتين.

وبدأ رئيس النادي الملكي تحركاته من أجل التعاقد مع مدرب جديد لخلافة سولاري في مقاعد البدلاء، بنهاية هذا الموسم؛ أملاً في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيريز يفاضل بين 3 مدربين من أجل قيادة الفريق الملكي وإعادته إلى السكة الصحيحة، بعد فترة انتقالية عرفها هذا الموسم برحيل الفرنسي زين الدين زيدان.

ويُعد مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري على رأس الأسماء المرشحة لخلافة سولاري الذي خلف الإسباني جولين لوبيتيغي أواخر أكتوبر المنصرم، عقب خسارة ريال مدريد بنتيجة ثقيلة أمام برشلونة في كلاسيكو الليغا (1-5).

وتربط التقارير القادمة من إيطاليا أليغري بالرحيل عن فريق "السيدة العجوز"، بعد خروجه من كأس إيطاليا وصعوبة موقفه في دوري أبطال أوروبا، في حين بات قريباً للغاية من التتويج بلقب الكالتشيو للمرة الثامنة توالياً.

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ويبرز خيار المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا يواكيم لوف، الذي كان على رادار بيريز في السنوات الماضية وحاول التعاقد معه لكن دون أن تتكلل تلك الجهود بالنجاح، في ظل ارتباطه بعقد مع "الماكينات" الألمانية.

أما آخر الخيارات فهو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير، لكنه يُعد الأكثر تكلفة رغم أنه يأتي في مقدمة المطلوبين بالنسبة للجماهير المدريدية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيريز لا يفكر في إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو من جديد إلى قلعة "سانتياغو برنابيو"، بعد أن تولى "الاستثنائي" تدريب "الميرنغي" في الفترة ما بين عامي 2010 و2013.

ولايزال الريال يُمني النفس بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع توالياً، والخامس في السنوات الست الأخيرة، لكن الجماهير الملكية لا تتوقع حدوث ذلك حتى لو وصل الفريق إلى دور الثمانية؛ بسبب العروض المتذبذبة التي يقدمها رفاق القائد سيرجيو راموس.