انت الان تتابع تفاصيل خبر نتائج غير متوقعة في دوري أبطال آسيا.. تعرّف عليها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 10:17 مساءً - حقق الوصل الإماراتي فوزاً هاماً على ضيفه النصر السعودي، الاثنين، بهدف نظيف، في بداية مشوار المنافسة بالمجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين الوصل بالفضل في الفوز لمهاجمه البرازيلي فابيو دي ليما، الذي حوّل ركلة جزاء إلى هدف في الشباك السعودية، بحلول الدقيقة الـ61.

ويشارك الوصل في البطولة القارية للعام الثاني توالياً، بعد أن خسر جميع مبارياته الـ6 في النسخة الماضية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

أما النصر السعودي فيعود للبطولة الآسيوية للمرة الأولى منذ عام 2016، ونجح بتجاوز الدور التمهيدي على حساب أجمك الأوزبكي برباعية نظيفة.

وفي المجموعة ذاتها، عاد الزوراء العراقي بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه ذوب آهن الإيراني؛ بعد أن فرض التعادل السلبي، ليحتلا المركزين الثاني والثالث، في حين يتذيل النصر قاع الترتيب بلا نقاط.

وهذه المباراة الأولى للزوراء بقيادة مدربه الجديد حكيم شاكر، الذي تسلم دفة القيادة الفنية، خلفاً للمستقيل أيوب أوديشو.

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وفي المجموعة الثانية تغلّب الاتحاد السعودي على ضيفه الريان القطري (5-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" من دون جماهير تنفيذاً لعقوبة فرضها الاتحاد الآسيوي للعبة على "العميد".

تقدّم الأوروغواياني غونزالو فيريرا بهدف أول للريان في الدقيقة الـ23، لكن الاتحاد ردّ بهدفين عبر فهد المولد وعبد العزيز العريان في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وعزز الاتحاد تقدمه بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، تناوب على تسجيلها كل من: زياد الصحفي، وعبد الرحمن الغامدي (ركلة جزاء)، وفهد المولد، في الدقائق الـ48 و70 و78.

وفي المباراة الثانية من المجموعة الثانية سقط الوحدة الإماراتي أمام مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثنائية نظيفة.

سجل تيمورخوجا عبدالخالقوف وإسلام توختاخوجاييف هدفي الفريق الأوزبكي بالمرمى الإماراتي، في الدقيقتين الخامسة والـ90+3.

بهذه النتيجة يتصدر الاتحاد جدول ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على لوكوموتيف، في حين جاء الوحدة الإماراتي ثالثاً بلا نقاط، بفارق الأهداف عن الريان القطري.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة في الـ11 من مارس الجاري، حيث يلتقي الوحدة مع الاتحاد السعودي في أبوظبي، والريان القطري مع لوكوموتيف في الدوحة.