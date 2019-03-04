الغندور يسخر من مشهد «معلول» مع حكم لقاء بتروجت

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج استاد المحور الذي يذاع عبر شاشة قناة المحور على التصرف الذي قام به على معلول ظهير أيسر الأهلي مع حكم مباراة فريقه أمام بتروجت بعد أن احتسب الحكم مخالفة على "معلول" واعترض لاعبو بتروجت على عدم منح معلول إنذارا ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لعلي معلول الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي وهو يقوم بمصافحة أمين عمر حكم المباراة بعد احتساب خطأ على الدولي التونسي بعد تدخله العنيف على لاعب بتروجت وكتب عليها "شكرًا كابتن أمين عمر عشان ما طلعتش إنذار أشكرك من قلبي".
واعترض خالد الغندور على قرار الحكم في عمد إشهاره البطاقة الصفراء بسبب التدخل العنيف من قبل علي معلول مع لاعب فريق بتروجت في المباراة التي تجمع بين الفريقين. وتجرى الآن مباراة فريق النادي الأهلي على نظيره بتروجت على استاد بتروسبوت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز،
واعترض خالد الغندور على قرار الحكم في عمد إشهاره البطاقة الصفراء بسبب التدخل العنيف من قبل علي معلول مع لاعب فريق بتروجت في المباراة التي تجمع بين الفريقين.
وتجرى الآن مباراة فريق النادي الأهلي على نظيره بتروجت على استاد بتروسبوت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يتقدم فيها الأهلي بهدفين دون رد أحرزهم مروان محسن وجونيور أجاي في الشوط الأول الذي انتهى قبل قليل.
ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة متساويًا مع فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي يفرق عنه بالأهداف.
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