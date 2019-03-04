انت الان تتابع المسابقات توافق على تأجيل مواجهة الزمالك والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مواجهة المقاولون العرب مع الزمالك، تم تأجيلها 24 ساعة، وقال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن المباراة ستقام يوم 14 مارس الجاري، بدلا من يوم 13 لنفس الشهر، نتيجة ارتياط الزمالك بمواجهتي جورماهيا ونصر حسين داي يومي 10 و17 مارس الجاري، في دور المجموعات بالكونفيدرالية، موضحًا أن مواجهة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي، تقرر نقلها لملعب بتروسبورت بدلًا من استاد السلام لوجود إصلاحات في الملعب.
وعادت بعثة الزمالك، إلى القاهرة، اليوم الإثنين، قادمة من أنجولا، بعد الفوز الغالي الذي حققه الفريق على نظيره بترو أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أُقيم بينهما مساء أمس الأحد، في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط في
ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، من جدول ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المتصدر نصر حسين داي برصيد 7 نقاط، وصاحب المركز الثاني جورماهيا برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد بترو أتلتيكو عند 4 نقاط في المركز الرابع.
ويلتقى الزمالك يوم الأحد المقبل بفريق جورماهيا الكيني، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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