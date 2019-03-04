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شيرر: محمد صلاح يفتقر إلى الثقة بالنفس

يعاني محمد صلاح من تراجع واضح في المستوى، كما يقول منتقدوا النجم المصري، الذي أهدر أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، ويجد نفسة تحت ضغوط كبيرة من أجل إثبات قوته الذهنية والنفسية في هذه المرحلة الهامة من الموسم الكروي الطويل.

مع عودة عجلة الدوري الإنجليزي إلى الدوران في موسمها الحالي، تعرض نجم ليفربول الأول محمد صلاح إلى انتقادات لاذعة، بسبب تراجع مستواه على المستطيل الأخضر، وإهداره أكثر من فرصة سانحة للتسجيل أمام المرمى.

ومع توالي المباريات، استطاع الدولي المصري استرجاع بريقه المعهود والعودة إلى هوايته المفضلة في هز شباك الخصوم، والمنافسة بقوة على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي فاز بها في الموسم الماضي.

بيد أن محمد صلاح، يعاني حالياً من تراجع واضح في المستوى، إذ يهدر أحسن لاعب في "البريميرليغ" في الموسم الماضي عدة فرص مواتية للتسجيل، ويفتقر إلى اللمسة الأخيرة، التي تميز بها في الموسم الماضي.

ويطرح تراجع مستوى صلاح عدة تساؤلات عن القدرة الذهنية والنفسية للنجم المصري، لاسيما وأنه يعيش برفقة ليفربول تحت ضغوطات كبيرة، من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي ثلاثة عقود.

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وفشل محمد صلاح (26 عاماً)، أمس الأحد (الثالث من مارس/آذار 2019) في مساعدة ليفربول على مواصلة تصدر الدوري بعدما عاد "الريدز" بتعادل سلبي من ملعب "جوديسون بارك" معقل فريق إيفرتون العنيد.

ويقول أسطورة المنتخب الإنجليزي آلان شيرر إن "محمد صلاح يفتقر إلى الثقة بالنفس وتظهر عليه بعض علامات التوتر". وأضاف: "هذا الأمر مثير للقلق حقا لليفربول في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم"، وفق ما أورد موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويخوض محمد صلاح حاليا اختباراً عسيراً، من أجل إثبات قوته الذهنية والنفسية أمام ضغوطات المرحلة الحالية من الموسم، إذ يحتاج الدولي المصري إلى استعادة ثقته بنفسه في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف مساعدة قطار ليفربول على العودة إلى سكته الصحيحة.

يشار إلى أن ليفربول، يبتعد بنقطة واحدة عن متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، فيما تنتظر "الريدز" مباراة قوية أمام بايرن ميونيخ برسم إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.