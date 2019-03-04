الاتحاد يفتتح آسيا بخماسية في الريان القطري #الاتحاد_الريان

جدة - عمرو شويل سحق الاتحاد السعودي فريق الريان القطري، مساء اليوم، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وسجل غونزالو فييرا الهدف الأول من تسديدة رائعة في الدقيقة 23.

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وتعادل فهد مساعد المولد للاتحاد في الدقيقة 45، قبل أن يضيف عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

ووقع زياد الصحفي الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 48.

وأكمل عبدالرحمن الغامدي رباعية الاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 70، وعاد فهد المولد وسجل الهدف الخامس للاتحاد في الدقيقة 78.