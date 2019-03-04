شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يغازل جماهير ريال مدريد مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غازل مهاجم باريس سان جيرمان، ومنتخب البرازيل لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، جماهير ريال مدريد مجددًا، بعد أن صرح لإحدى القنوات البرازيلية بإمكانية انضمامه إلى صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال نيمار، في حديث مطول لقناة «جلوبو»، البرازيلية، تم تسجيله في باريس بمناسبة قرب إكماله 10 أعوام في مسيرته الاحترافية: «فى المستقبل كل شىء ممكن وأرتدى قميص ريال مدريد».

وأضاف: «أنا لا أقول إننى ذاهب إلى ريال مدريد، إهدأوا، الجميع يعرف أننى قد حققت حلمى الذي كان اللعب لبرشلونة، اعتدت قول ذلك منذ كنت صغيرا ونجحت في تحقيقه».

وتابع: «ريال مدريد هو واحد من أكبر الفرق في العالم، كل اللاعبين الذين يحظون باهتمام من هذا النادى يرغبون في الدفاع عن ألوانه. أنا الآن سعيد جدا في باريس، أنا بخير، ولكن في المستقبل، كل شىء ممكن».

وعاد نيمار للحديث عن علاقته بزميله السابق في برشلونة الدولى الأرجنتينى ليونيل ميسى، الذي أكد أنه بعث له تحياته بعد سماعه عن الإصابة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة.

وقال: «فى الوقت الذي احتجت فيه دعما أكثر من الناس والفريق، جاءنى أفضل لاعب في العالم ليقول لى: أنا هنا لمساعدتك».

كما أشاد نيمار بزميله في نادى العاصمة الدولى، الواعد كيليان مبابى، مشيرا إلى أنه سيكون واحدا من أعظم لاعبى كرة القدم في العالم على الرغم من أن كليهما يتطلعان لكبرى الجوائز الفردية في هذه الرياضة.

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وقال: إنه سيصبح واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وأحاول أن أساعده بأفضل ما يمكن. تربطنا نفس الصداقة التي كنت أرتبط بها مع ليونيل، حتى في خضم المنافسة على الفوز بالكرة الذهبية».

وكان نيمار كشف في الحديث ذاته عن أنه فضلا عن إصابته بكسر في مشط قدمه العام الماضى، كان يعانى من إصابة بتمزق في رباط كاحله، مما حال دون ظهوره بأفضل مستوياته في مونديال 2018.

وقال نيمار: «كانت إصابتى قبل كأس العالم مختلفة. ففضلا عن كسر في مشط القدم، تعرضت أيضا لإصابة بتمزق في أحد أربطة الكاحل وعانيت كثيرا من أجل التعافى بسبب ذلك».

وأصيب نيمار مجددا في مشط قدمه في يناير الماضى، ولن يعود إلى الملاعب سوى في إبريل المقبل.

وابتعد نيمار عن الملاعب لمدة 3 أشهر العام الماضى خلال إصابته الأولى في مشط القدم، وعاد قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال الروسى، والذى ودعه المنتخب البرازيلى من الدور ربع النهائى بخسارته أمام بلجيكا 1-2.

وأضاف نيمار: «الإصابة في الكاحل تكون دائما مزعجة وتستغرق وقتا أطول للعودة إلى الحالة الطبيعية».

ويأمل باريس سان جيرمان في أن يعود النجم البرازيلى للمشاركة في ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، الذي يطمح الفريق في خوضه، لاسيما بعد تقدمه على منافسه مانشستر يونايتد الإنجليزى 2-صفر، في مانشستر، في ذهاب ثمن النهائى في 12 فبراير الماضى. ويلتقى الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب «بارك دى برانس» في باريس.

ويتعافى أغلى لاعب في العالم حاليا من إصابة في قدمه تعرض لها في 23 يناير الماضى، وقد ارتبط بالعودة إلى الدورى الإسبانى منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان من الغريم التقليدى برشلونة في عام 2017.