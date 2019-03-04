شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتراجع تهديفيا مع يوفنتوس فى «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في هز شباك نابولى مجدداً خلال المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأول، في قمة الجولة 26 من بطولة الدورى الإيطالى، وانتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين نظيفين.

ولم ينجح رونالدو في التسجيل بمرمى نابولى خلال المباريات الأربع التي خاضها ضده، علماً بأنه واجهه مرتين بقميص ريال مدريد موسم 2016-2017 في دورى أبطال أوروبا، ومرتين مع يوفنتوس في الموسم الحالى.

وبعيداً عن عقدة نابولى التي مازال الدون يعانى منها، فقد شهد سجله التهديفى تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالمواسم السابقة مع ناديه السابق ريال مدريد، فيعد الموسم الماضى ثانى أضعف موسم للدون تهديفياً بعد موسمه الأول في سانتياجو برنابيو، ورغم ذلك، كان قد أحرز أهدافا أكثر مما سجله هذا الموسم مع يوفنتوس. وخاض رونالدو 35 مباراة بقميص البيانكونيرى حتى الآن في جميع المسابقات، وأحرز 21 هدفاً، ورغم أنه سجله التهديفى ممتاز بالنسبة لجميع مهاجمى أوروبا، إلا أنه ليس كذلك مقارنةً بأرقامه السابقة.

على سبيل المثال، كان صاروخ ماديرا قد أحرز 37 هدفاً في أول 35 مباراة خاضها في مختلف البطولات مع ريال مدريد في الموسم الماضى، بمعدل 1.1 هدف في المباراة الواحدة، أي ضعف ما سجله هذا الموسم تقريباً، ويجب التذكر دائماً أن الموسم الماضى كان من الأضعف للدون في النادى الملكى.

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وكان كريستيانو قد أحرز 11 هدفا في دورى الأبطال في الموسم المنصرم في نفس الفترة، بينما لم يسجل سوى هدف وحيد هذا الموسم، وهو ما يوضح أن المسألة ليست متعلقة بصعوبة الدورى الإيطالى كما يدعى البعض، لأنه يملك 19 هدفا ويتربع على صدارة هدافى البطولة في الكالتشيو. وذكرت صحيفة «كورييرى ديللو سبورت» الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تفكر في التعاقد مرة أخرى مع المدرب أنطونيو كونتى في الموسم المقبل.

كان أنطونيو كونتى قد سبق له أن تولى تدريب فريق يوفنتوس في عام 2011 حتى عام 2014، وتوج مع السيدة العجوز بلقب الدورى الإيطالى ثلاث مرات، وبالسوبر الإيطالى مرتين.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الأخبار في الآونة الأخيرة تؤكد رحيل ماسيمليانو أليجرى مدرب فريق يوفنتوس الحالى في الصيف المقبل.

وأكملت «كورييرى ديللو سبورت» بأن إدارة يوفنتوس تدرس فكرة التعاقد مجددًا مع أنطونيو كونتى لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، خاصةً أن تجربته الماضية مع اليوفى كانت ناجحة. وتريد إدارة يوفنتوس الانتهاء من مسألة المدرب الجديد قبل نهاية الموسم من أجل التحضير للصفقات التي سيطلبها أنطونيو كونتى في حالة أن توصل لاتفاق نهائى مع البيانكونيرى على قيادته في المواسم القادمة.

جدير بالذكر أن أنطونيو كونتى يحصل حاليًا على فترة راحة من التدريب، بعد رحيله عن صفوف تشيلسى الإنجليزى في الصيف الماضى. كما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أندريا بيرلو، أسطورة يوفنتوس السابق في مفاوضات ليصبح المدرب القادم لفريق السيدة العجوز تحت 23 سنة. وبحسب «كورييرى ديلا سيرا»، يريد يوفنتوس من بيرلو أن يتولى تدريب فريقه الاحتياطى في الموسم المقبل.

لاعب خط الوسط السابق في البيانكونيرى يعمل حاليًا خبيرا ومحللا في شبكة «سكاى سبورتس» الإيطالية، لكن لديه بالفعل قدرات التدريب الخاصة به. ومن المتوقع أن يتنافس يوفنتوس مع اللاعب ماورو زيرونشيلى بعد فشل حملته لأول مرة في التنافس على الترقية من دورى الدرجة الثالثة الإيطالى.