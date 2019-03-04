شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسحق بتروجت برباعية نظيفة قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق النادي الأهلي فوزاً مستحقاً على بتروجت برباعية نظيفة ضمن اللقاء الذي جمعهما في الجولة 26 لبطولة الدوري العام، سجل الهدف الأول أجايي في الدقيقة 8، بعد استغلال عرضية ناصر ماهر من ضربة ركنية، ليعتلي أجايي الجميع ويحول الكرة برأسية متقنة سكنت شباك بتروجت. لتعلن عن أول أهداف اللقاء.

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وفي الدقيقة الـ31، مرر على معلول كرة مميزة لجيرالدو، فمررها سحرية لمروان محسن، ليسدد بقوة ويسجل ثاني أهداف الأهلي في المباراة.

وتلقى جيرالدو تمريرة مميزة من على معلول ليودعها شباك بتروجت في الدقيقة 70 من عمر المباراة، ليعزز تقدم الفريق بالثالث.

وسجل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الرابع، واستغل نيدفيد تمريرة متقنة من جونيور أجايي في الدقيقة 76، ليودعها الشباك مسجلا رابع أهداف الأهلي خلال المباراة.