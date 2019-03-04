شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد يسجل الهدف الرابع للأهلي في مرمى بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح كريم نيدفيد فى تسجيل الهدف الرابع للأهلي فى مرمى بتروجت فى اللقاء الذي يجمعهما فى الجولة 26 لبطولة الدوري العام المصري. ومرر أجاى الكرة لنيدفيد غير المراقب الذي سجلها بسهولة فى المرمى.

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