شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يسجل الهدف الثالث للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب سجل الأنجولي جيرالدو، الهدف الثالث للأهلي فى اللقاء الذي يجمعه ببتروجت فى الجولة الـ26 لبطولة الدوري العام. وجاء الهدف فى الدقيقة 70 بعد تمريرة متقنة من على معلول.

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