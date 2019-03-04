شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يخرج باكياً.. وهشام محمد يدخل بدلًا منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب خرج حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، بعد شعوره بآلام عضلية بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي بتروجت، وبكى حمدي فتحي قبل أن يغادر أرض الملعب، ويشارك هشام محمد بدلا منه. ويواجه الأهلي بتروجت في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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