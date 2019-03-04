شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يغيب عن لقاء الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حصل كريم وليد «نيدفيد»، لاعب الأهلي، على بطاقة صفراء أمام بتروجت ليتأكد غيابه في القمة أمام الزمالك. ويواجه الأهلي بتروجت في الجولة الـ26 من الدوري المصري قبل مواجهته المقبلة أمام الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم نيدفيد يغيب عن لقاء الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.