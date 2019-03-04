الاتحاد السعودي بخماسية ساحقة يتغلب على الريان بدوري أبطال آسيا

قام نادي الاتحاد السعودي بإقتتاح مشواره في دوري أبطال آسيا بفوز كبير ودرامي على الريان القطري، الإثنين، بنتيجة 5/1 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمسابقة.

واحرز الهدف الاول غونزالو فييرا التسجيل للريان بتسديدة قوية في الدقيقة 23، لكن رد الاتحاد كان قاسيًا بعد أن سجل لاعبو العميد 5 أهداف.

وجاء الهدف الأول للاتحاد عبر فهد المولد في الدقيقة 45، قبل أن يسجل عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني بعد أقل من دقيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2/1.

وفي الدقيقة 48 سجل زياد الصحفي الهدف الثالث للاتحاد، قبل أن يسجل عبدالرحمن الغامدي الهدف الرابع في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

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وانهى فهد المولد خماسية الاتحاد في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

في حين يأتي الوحدة الإماراتي في المركز الثالث ثم الريان القطري في المركز الرابع، ولا يملك أي منهما أي نقطة.